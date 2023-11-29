Закон о ГЧП намерены расширить для критически важных отраслей промышленности

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов отметил, что концепция законопроекта пока уточняется

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские ведомства прорабатывают возможность расширения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для промышленных объектов. Об этом ТАСС рассказал первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Действительно, Минэкономразвития (МЭР) России совместно с Минпромторгом России и ВЭБ.РФ прорабатывает возможность расширения механизмов ГЧП для промышленных объектов, - привела его слова пресс-служба МЭР. - Предполагается, что положения законопроекта будут направлены на возможность реализации проектов ГЧП в отношении реконструкции объектов, находящихся в частной собственности. Это будет сделано исключительно для крупных федеральных проектов в критически важных для импортозамещения отраслях промышленности и соответствующих, установленным законодательством критериям".

Торосов добавил, что окончательные критерии проектов и концепция законопроекта пока находятся в процессе уточнения.

Суть механизма государственно-частного партнерства заключается в создании частным инвестором объекта инфраструктуры и его дальнейшей эксплуатации в целях получения дохода. В настоящее время законодательством РФ предусмотрены две формы ГЧП.