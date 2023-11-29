Восстановлена работа финской АЭС "Олкилуото-3"

Как отметил оператор электростанции Teollisuuden Voima, сбой "не оказал влияния на ядерную безопасность"

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновила работу после сбоя в третьем энергоблоке. Об этом сообщил оператор электростанции Teollisuuden Voima (TVO).

"В ходе испытания, близкого к отказу, произошел сбой в сети, что привело к автоматическому запуску системы безопасности "Олкилуото-3" и остановке производства [электроэнергии]", - говорится в сообщении TVO. Как отмечается, сбой в работе станции "не оказал влияния на ядерную безопасность".

"Производство электроэнергии продолжалось в обычном режиме на двух из трех реакторов в "Олкилуото-3", - уточнили в TVO. В настоящее время АЭС вырабатывает 1780 МВт электроэнергии.

29 ноября оператор станции сообщил, что производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано "из-за аварийного испытания", третий энергоблок приостановил работу из-за сбоя. 19 ноября уже сообщалось о приостановке работы третьего энергоблока "Олкилуото-3" в связи с неисправностью. Впоследствии пресс-служба Teollisuuden Voima заявляла, что его работа возобновится 21 ноября.