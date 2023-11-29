Димитровградский завод модернизирует производство с помощью займа ФРП в 3 млрд рублей

Губернатор региона Алексей Русских отметил, что это поможет создать 450 новых рабочих мест

УЛЬЯНОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) в Ульяновской области намерен модернизировать производство и создать 450 новых рабочих мест с помощью займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Димитровградский автоагрегатный завод модернизирует производство и создаст 450 новых рабочих мест. Осуществить планы поможет льготный заем от федерального Фонда развития промышленности в размере 3,3 млрд рублей", - отметил он.

Соответствующие переговоры губернатор Ульяновской области провел 29 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" с заместителем гендиректора ПАО "Камаз" Юрием Герасимовым и директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

"Благодаря федеральной поддержке ДААЗ планирует наладить выпуск подрамников, рычагов передней и задней подвески для "Автоваза", а также для сборки перспективного отечественного электромобиля "Атом" и автомобиля "Москвич", - пояснил Русских.

Губернатор добавил, что Ульяновская область тесно работает с ФРП. "Это позволяет нашим промышленным предприятиям динамично развиваться. Фонд профинансировал 13 проектов региона на общую сумму порядка 15 млрд рублей", - отметил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.