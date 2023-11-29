Канадские власти и Google достигли соглашения об оплате новостного контента страны

Также компания ежегодно будет платить медиа страны $73,6 млн, сообщила министр по вопросам канадского наследия Паскаль Сент-Ондж

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады и компания Google заключили сделку, согласно которой американская компания согласилась платить канадским СМИ за распространение их новостей. Об этом сообщила журналистам министр по вопросам канадского наследия Паскаль Сент-Ондж.

"Более 10 лет деятельность [канадских] СМИ нарушалась из-за появления крупных цифровых платформ, таких как Google. В Канаде [из-за этого] закрылись почти 500 СМИ, а тысячи журналистов потеряли работу", - сказала она. В связи с этим, продолжила министр, власти Канады и еще некоторых стран разработали механизмы по защите средств массовой информации в цифровом поле.

"Сегодня я объявляю, что мы нашли способ ответить на вопросы Google об [их участии в] этом процессе, - сообщила Сент-Ондж. - Также сегодня я могу объявить, что Google будет выплачивать нашим медиа ежегодную компенсацию в размере 100 млн долларов ($73,6 млн - прим. ТАСС) и она будет индексироваться с учетом инфляции". По ее словам, достигнутая договоренность "установит коммерческие отношения между цифровыми платформами и журналистикой в Канаде". Ранее о достижении соответствующих договоренностей между Оттавой и Google сообщал телеканал CTV.

Ранее Google отказывалась выплачивать канадским СМИ какие-либо компенсации за распространение их контента, а также угрожала прекратить выдавать ссылки на канадские новости.

Аналогичные споры еще продолжаются с корпорацией Meta (признана в РФ экстремистской). "Это [соглашение с Google] показывает, что данный закон работает, - сказала министр, комментируя ситуацию с Meta. - Теперь в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta - прим. ТАСС) должны объяснить, почему они <...> не хотят поддержать нашу новую систему".

В июне в Канаде вступил в силу закон, обязывающий платить за трансляцию контента местных изданий на площадках Meta и Google. Новые нормы обязывают цифровые платформы заключать коммерческие соглашения с канадскими СМИ в отношении их публикаций, размещенных в соцсетях. Эта мера призвана поддержать канадских журналистов, поскольку отрасль переживает кризис: с 2008 года в стране закрылось более 450 различных СМИ. После этого Meta приняла решение сделать публикации канадских СМИ недоступными для пользователей Facebook и Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).

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