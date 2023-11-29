Минск и Москва планируют с 2026 года сблизить условия хозяйствования на рынке газа

По словам главы Минэнерго Белоруссии Виктора Каранкевича, запланированные в рамках Союзного государства мероприятия на 2023 год в энергетической сфере выполнены

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия планируют с 2026 года сблизить условия для субъектов хозяйствования двух стран в газовой сфере. Об этом по итогам состоявшегося в Москве заседания Совета министров Союзного государства заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"На 2024-2026 годы планируется проведение дальнейшей работы по выработке согласованных подходов и принципов формирования объединенного рынка газа и дальнейшее сближение с 1 января 2026 года условий хозяйствования для субъектов Беларуси и России в газовой сфере", - приводит слова министра агентство БелТА.

Каранкевич напомнил, что благодаря договоренности на уровне глав государств двух стран приняты и утверждены ценовые условия по поставкам природного газа в Белоруссию на 2023-2025 годы. Также готов к подписанию договор по формированию объединенного рынка электрической энергии. "На 2024-2026 годы определены новые мероприятия, которые позволили бы в дальнейшем выйти на сближение условий хозяйствования, а также перейти на создание и эффективное функционирование как рынка газа, так и рынка электрической энергии", - сообщил глава Минэнерго Белоруссии.

По словам министра, запланированные в рамках Союзного государства мероприятия на 2023 год в энергетической сфере выполнены. "Совместно с российскими коллегами была проведена масштабная работа по реализации трех закрепленных за Министерством энергетики Беларуси союзных программ в сфере атомной энергетики, формирования газового и электроэнергетического рынков", - сказал Каранкевич.

В конце ноября посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил о том, что, хотя соглашение о создании и функционировании единого рынка электроэнергии еще не подписано, неформально оно уже работает.