В Палате представителей США одобрили законопроект о санкциях за сотрудничество РФ и КНДР

В отношении нарушителей авторы предложили вводить запрет на въезд в страну, отзывать визы и блокировать собственность

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предполагающий введение санкций за военную поддержку, которую КНДР якобы оказывает России. Трансляция голосования велась на сайте комитета.

Законодатели единогласно поддержали проект. После одобрения комитетом документ будет передан на голосование в Палату представителей полного состава. Авторами законопроекта выступили Джеральд Коннолли (демократ, от штата Вирджиния) и Джо Уилсон (республиканец, от штата Южная Каролина).

Согласно тексту инициативы, она предполагает "введение санкций за поддержку КНДР" военной операции РФ на Украине. Рестрикции предлагается вводить в отношении иностранных лиц, содействующих, по мнению Вашингтона, продаже и транспортировке вооружений из КНДР в Россию, импорту и экспорту технологий, которые могли бы применяться на поле боя, а также финансовых институтов и физических лиц, предположительно осуществляющих соответствующие финансовые транзакции. Авторы предложили такие санкционные меры, как блокировка собственности на территории Соединенных Штатов, запрет на въезд в США и отзыв действующих американских виз.

Законопроект, как отмечается в документе, дополняет подписанный занимавшим в то время пост президента США Бараком Обамой закон "Об ужесточении санкций и о политике США в отношении Северной Кореи в 2016 году".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы имевших место поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".