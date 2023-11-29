В Саратовской области разработали концепцию развития БПЛА

Она включает в себя комплекс мер, в том числе обучение управлением такими аппаратами, защиту от них территорий и разработку

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Концепция развития беспилотных авиационных систем разработана в Саратовской области. На нескольких предприятиях уже созданы прототипы беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"Правительством разработана программа и концепция развития беспилотных авиационных систем на территории Саратовской области. Она включает целый комплекс мер, начиная от обучения управлением беспилотными аппаратами, защиты от данных аппаратов территорий и, собственно говоря, разработки этих аппаратов. На сегодняшний момент уже на территории Саратовской области на ряде предприятий созданы прототипы беспилотников, сейчас они проходят испытания. Я думаю, у Саратовской области большое будущее в этом направлении", - сказал Бусаргин.

Глава региона отметил, что в Саратовской области работают более 70 предприятий оборонно-промышленного комплекса, из них свыше 30 - в сферах радиоэлектронной и авиационной промышленности. При этом они участвуют в программе импортозамещения. По словам Бусаргина, в 2023 году эти предприятия заместили 13 деталей и изделий, которые ранее закупали в других странах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания федерального центра беспилотных авиационных систем в Саратовской области. Тема обсуждалась на встрече главы государства с губернатором в июле.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.