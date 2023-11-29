В Саратовской области намерены проработать варианты субсидирования авиаперевозок в Минск

Несколько авиакомпаний выразили заинтересованность в организации перелетов, отметили в минтрансе региона

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области изучают возможности субсидирования прямых авиаперевозок между Саратовом и Минском. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона ТАСС сообщили, что несколько авиакомпаний выразили заинтересованность в организации регулярного прямого авиасообщения между Саратовом и Минском на условиях субсидирования.

"Любое развитие с точки зрения увеличения количества рейсов в другие регионы либо страны зарубежья поддерживается правительством. И у нас есть практика субсидирования этих маршрутов. И по Минску конкретно мы сейчас занимаемся, но субсидирование рассчитано на российские перевозки, а это уже международные перевозки. Поэтому сейчас прорабатываем, я думаю, должно все получиться", - отметил Бусаргин.

По его словам, в Саратове работает международный аэропорот "Гагарин", рассчитанный на 1 млн пассажиров. "И мы всячески поддержим развитие этого аэропортного комплекса, потому что это потенциал, возможность летать в другие города, в другие регионы", - добавил глава региона.

Бусаргин отметил, что Саратовскую область и Белоруссию связывают давние дружественные связи. Они выражаются в том числе в работе порядка 20 совместных предприятий, росте товарооборота. "Более того, в рамках нашей работы приобретаем у них сельхозтехнику - достаточно большое количество, потому что не секрет, что Саратовская область занимает первое место по производству подсолнечника в РФ и по итогам 2022 года пятое место по производству зерновых. Поэтому здесь самые теплые взаимоотношения", - сказал Бусаргин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.