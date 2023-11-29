Госаудитслужба Украины выявила нарушения в работе компании "Центрэнерго"

В частности, на предприятии своевременно не провели ремонт энергоблоков ТЭС, а также систематически не соблюдали график накопления угля к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Компания "Центрэнерго" - одно из крупнейших электрогенерирующих предприятий Украины - нарушила графики ремонта энергоблоков ТЭС и сроки накопления запасов угля к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Об этом сообщила глава Госаудитслужбы Украины Алла Басалаева.

"Центрэнерго" в межсезонье не провела своевременный ремонт объектов генерации, хотя они имеют важное стратегическое значение для восстановления энергогенерирующих мощностей", - приводятся ее слова на сайте ведомства.

В качестве примера она привела ситуацию, когда на одну из ТЭС более полугода не могли привезти необходимый трансформатор, хотя он имелся в наличии. "Работы по перевозке трансформатора начались буквально накануне начала отопительного сезона", - отметила глава Госаудитслужбы. По ее словам, на другой ТЭС неоднократно переносились сроки завершения ремонта трех блоков.

"Центрэнерго" систематически не соблюдала утвержденный министерством энергетики график накопления угля. Также выявлены факты закупки некачественного угля, не отвечающего необходимым стандартам для энергоблоков. При этом закупочная цена в договорах осталась прежней", - сообщила Басалаева.

В целом по результатам аудита выявлены финансовые нарушения на 5,5 млрд гривен (более $150 млн), в их числе продажа электроэнергии по заниженным ценам, скрытое кредитование посторонней коммерческой организации, закупка мазута и химвеществ не у производителей, а через посредников. Результаты аудита компании направлены в Службу безопасности Украины и кабмин, подытожила Басалаева.