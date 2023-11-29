В Димитровграде фабрика игрушек приступила к популяризации отечественных брендов

Предприятие заключило лицензионное соглашение с ПАО "Камаз", также ведутся переговоры с Ростсельмашем

ДИМИТРОВГРАД /УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 29 ноября. /ТАСС/. Предприятие по производству детских игрушек "Полесье ДГ" в Димитровграде Ульяновской области начало реализацию проекта по популяризации отечественных брендов. Об этом сообщил журналистам директор фабрики Вячеслав Гнутов во время пресс-тура в регион, организованного для белорусских журналистов по программе экономического и гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

"Интересный проект - это популяризация отечественных промышленных брендов. <…> Мы заключили лицензионное соглашение с ПАО "Камаз" и сейчас уже в разработке у нас игрушки под товарным знаком "Камаз", которые будут похожи на этот автомобиль. Также у нас ведутся переговоры с Ростсельмашем", - сказал он.

Гнутов добавил, что в дальнейших планах достигнуть аналогичных договоренностей с автомобильным заводом "Москвич". "Первичные переговоры провели. <…> И есть еще два-три бренда российских, игрушки под товарным знаком которых мы хотели бы производить", - уточнил руководитель предприятия.

Директор фабрики игрушек отметил, что компания также провела предварительные переговоры с госкорпорацией "Росатом". "У них новый проект атомного ледокола. <…> Мы бы очень хотели производить игрушку такую же", - пояснил Гнутов.

По его словам, с ПАО "Камаз" достигнута договоренность о том, что каждый новый автомобиль, который приобретет какая-либо компания, будет укомплектовываться игрушечной машинкой под этим товарным знаком. "И вот эта связь родителей с детьми будет еще дополнительно усиливаться, когда отец - водитель этого нового "Камаза", который ему на предприятии вручили, принесет игрушечный "Камазик" домой своему ребенку. <…> И, наверное, ребенок, начиная играть этой игрушкой и видя, как работает его отец, с раннего возраста будет мечтать о том, чтобы стать водителем "Камаза", "Маза" или "Белаза", - отметил руководитель предприятия.

Соглашение об инвестировании в создание производства игрушек между региональным правительством, Корпорацией развития Ульяновской области и компанией "Полесье" было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В июне 2019 года компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград". В сентябре 2019 года в городе Димитровграде Ульяновской области открылось предприятие по производству игрушек. Компания производит куклы, машинки, самокаты, скейтборды, конструкторы.