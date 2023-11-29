Тепловые и канализационные сети Махачкалы планируют передать единому оператору

Предполагается провести инвентаризацию состояния имущественного комплекса в 2024 году

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана передадут тепловые и канализационные сети Махачкалы, ранее принадлежавшее частным компаниям, единому оператору в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил руководитель субъекта Сергей Меликов в ходе прямого эфира с жителями региона.

"Сейчас решается вопрос о передаче того имущественного комплекса, который в свою очередь, в свое время, был определен под использование частных компаний, в республиканскую собственность. В 2024 году мы планируем провести инвентаризацию состояния этого имущественного комплекса - канализационные сети, тепловые сети и иные", - сказал Меликов.

Как уточнили ТАСС в Минимуществе региона, в прошлом году по решению суда, были удовлетворены иски об обращении в доход государства недвижимого имущества компаний "Махачкалаводоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго". Министерство обратилось в адрес Росимущества о передаче этих объектов из федеральной собственности в собственность республики для дальнейшей их передачи единому оператору Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Правительством региона утверждена дорожная карта по передаче имущества единому оператору после передачи имущества в собственность республики", - сообщили в министерстве.