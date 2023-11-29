Две базы отдыха Мосгортранса выставили на аукцион

Прием заявок на участие в торгах завершится 22 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" продает две базы отдыха в Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мосгортранс продает две базы отдыха на открытом аукционе: "Чайка" в Псковской области и "Тихий угол" в Тамбовской области. Уже несколько лет они не используются. Поэтому непрофильные активы реализуют в рамках конкурентной процедуры. Сотрудники транспортного комплекса используют оздоровительный комплекс Московского метро. Он находится в Подмосковье, а "Чайка" и "Тихий угол" - больше чем 400 км от Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что базам отдыха нужна реконструкция. "После обновления они подойдут для семейного отдыха на природе. Прием заявок на участие в аукционе по продажам баз отдыха "Чайка" и "Тихий угол" уже начался. Он закончится 22 декабря. Торги пройдут на онлайн-площадках Росэлторг ГИС Торги", - уточнили в департаменте.