Сечин: непроработанное решение по снижению демпфера спровоцировало топливный кризис в Р

По словам главы "Роснефти", в октябре Минфин инициировал очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возникший в конце лета - начале осени топливный кризис в РФ спровоцировало непродуманное решение по сокращению демпферных выплат, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе - сентябре текущего года", - приводит пресс-служба компании заявление Сечина.

При этом, по его словам, уже в октябре Минфин инициировал очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли - порядка определения цены на нефть для налоговых целей.

С сентября демпферный механизм выплат нефтяникам был скорректирован, что, по сути, сократило выплаты по нему на 50%. Однако позже власти решили на фоне значительного роста биржевых цен на топливо вновь повысить соответствующий коэффициент в полном объеме, вернувшись к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октябрявключительно. 27 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, возвращающий с октября прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяникам.