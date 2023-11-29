Сечин: Минфин при налогообложении нефтяников игнорирует изменения условий их работы

По словам главы "Роснефти", пстоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, при этом Минфин игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяников при налогообложении, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе - сентябре текущего года", - привела пресс-служба "Роснефти" слова Сечина.

Он отметил, что уже в октябре Минфин инициировал изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли - порядка определения цены на нефть для налоговых целей. "В частности, предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию", - заявил Сечин.