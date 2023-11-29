Сечин: ЦБ не сформировал надежные маршруты исполнений трансграничных платежей

По словам главы "Роснефти", это затрудняет своевременное зачисление выручки от экспорта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России с началом усилений санкций против РФ так и не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в разных валютах, это затрудняет своевременное зачисление выручки от экспорта. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся сообщении компании.

"С начала усиления санкций Банком России так и не сформированы надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки", - сказал он.

Сечин добавил, что поступательное повышение ключевой ставки отрицательно сказывается на стоимости финансирования как для "Роснефти", так и для ее подрядчиков и поставщиков. По словам Сечина, это ведет к росту стоимости реализации проектов, а также влияет на прибыль, которая является базой для определения размера дивидендов.

"Это оказало влияние на финансовые показатели отчетного периода - за 9 месяцев 2023 года процентные расходы выросли на 15%, а отложенный эффект решений ЦБ РФ по ключевой ставке увеличит его в предстоящие периоды", - добавил глава "Роснефти".