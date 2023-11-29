Сечин заявил о негативном влиянии постоянного усиления санкций на деятельность "Роснефти"

Глава компании отметил, что одним из ключевых приоритетов предприятия остается забота об интересах организации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Постоянное усиление санкционного давления против России негативно влияет на деятельность "Роснефти". Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводят в сообщении компании.

"Должен также отметить постоянное усиление санкционного давления - практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании", - сказал он.

При этом Сечин добавил, что одним из ключевых приоритетов "Роснефти" остается забота об интересах компании. Он напомнил, что 10 ноября ее совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию. "В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 326 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за первое полугодие 2023 года, в полном соответствии с дивидендной политикой", - подчеркнул глава "Роснефти".