Сечин допустил дефицит газа в связи с налоговыми изменениями по газу

Как отметил глава "Роснефти", дифференциацию цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль провели без всестороннего анализа ее влияния

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ в РФ приведут к разбалансировке рынка, дефициту газа для социально значимых отраслей и могут повлиять на поддержание уровня добычи, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По его словам, дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль была проведена без всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью.

"Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей. Кроме того, рост НДПИ на газ (объем платежей в ближайшие три года вырастет на 25% - прим. ТАСС) приведет к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем", - привела пресс-служба компании слова Сечина.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, повышающий НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" и на газ для газового холдинга и независимых производителей. Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее говорил, что компенсация бюджету демпферных выплат нефтяным компаниям будет осуществляться за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат.