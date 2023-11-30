Кабмин обсудит некоторые "сельские" темы, в том числе размещение туристов аграриями

Кроме того, на заседании обсудят выделение дополнительных средств на строительство и капремонт важных инфраструктурных объектов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании обсудит результаты исполнения федерального бюджета за первые девять месяцев текущего года, а также некоторые проекты, сразу несколько из которых касаются сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Аграрные вопросы

В частности, на повестку вынесен законопроект, который даст право сельхозпроизводителям "оказывать услуги по временному размещению туристов в помещениях жилого дома", что касается развития сельского туризма.

Еще один пункт касается субсидий на ускорение реализации федеральных проектов по благоустройству сельских территорий и развитию жилищного строительства. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении Минсельхозу из резервного фонда кабмина ассигнований на софинансирование расходов регионов по возмещению аграриям части затрат на производство и реализацию зерна. "Проект распоряжения направлен на поддержку уровня доходности зернопроизводящих предприятий и уровня их инвестиционного потенциала", - отмечается в материалах правительства.

Кабмин обсудит также наделение Минсельхоза полномочиями по утверждению методик проверки и оценки племенных животных и ведению учета племенных хозяйств, а также по созданию, развитию и эксплуатации федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов.

Строительная сфера

На заседании будет обсуждаться и выделение дополнительных средств на строительство и капитальный ремонт важных инфраструктурных объектов: медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог.

Правительство рассмотрит и поправки к проекту федерального закона о промышленной безопасности. Будет обсуждаться создание условий для профилактики и предотвращения нарушений в этой области. В частности, законопроект предусматривает создание института проверки промышленной безопасности. Так, например, планируется ввести персональную ответственность руководителей строительной организации за принятие решений о возможности эксплуатации зданий.

Помимо этого, на заседании будет поднят вопрос о введении в законодательство таких понятий, как "инжиниринговые услуги", "услуги и (или) работы в области промышленного дизайна" и "организация сектора промышленного дизайна".

Другие темы

На заседании обсудят выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений медицины, образования и культуры.

Правительство также поддержит регионы, которые принимают у себя беженцев из других российских регионов, где введены максимальный и средний уровни реагирования, с новых территорий страны, а также с Украины.