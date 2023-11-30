Правительству предложили скорректировать правила субсидирования малой авиации

Счетная палата выяснила, что в 2022-2023 годах деньги выделяли тем маршрутам, которые и так были коммерчески успешными, что не способствует развитию новых социально значимых направлений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Счетная палата предложила правительству РФ скорректировать правила субсидирования малой авиации, расширив поддержу за счет федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки реализации мер господдержки развития малой авиации за 2022-2023 годы.

Так, за этот период на реализацию мер поддержки малой авиации направлено более 100 млрд рублей, большая часть этой суммы - 52 млрд рублей - предоставлена для субсидирования авиакомпаниям на осуществление перелетов по социально значимым маршрутам. Количество пассажиров, перевезенных по таким маршрутам, выросло с 4,3 млн в 2021 году до 5 млн в 2022 году.

"Вместе с тем софинансирование местных авиаперевозок из федерального бюджета не предусмотрено. Поддержка, осуществляемая за счет региональных бюджетов, недостаточна. В связи с этим Счетная палата предложила скорректировать действующие программы субсидирования и включить в них местные маршруты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Счетной палате пришли к выводу, что правила предоставления субсидий по социально значимым маршрутам также необходимо скорректировать. "Согласно указанным правилам, одним из условий отбора авиакомпаний является наличие в составе их учредителей или акционеров представителей двух и более регионов ДФО. В результате это ограничивает возможность авиакомпаний на получение господдержки" - пояснили в Счетной палате, добавив, что сейчас критериям соответствует только "Аврора", которая из-за "ограниченных возможностей не выполняет установленное количество рейсов по отдельным субсидируемым маршрутам". Так, в 2021 году "Аврора" не смогла выполнить на некоторых маршрутах 327 рейсов, а в 2022 году - 1,516 тыс. рейсов.

Кроме того, Счетная палата выявила, что в 2022-2023 годах субсидировались маршруты, которые и так были коммерчески успешными. "По мнению Счетной палаты, субсидирование подобных маршрутов не способствует развитию новых социально значимых направлений", - подчеркивается в сообщении.

По мнению председателя правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергея Детенышева, отчет Счетной палаты показал тотальную зависимость всех субъектов малой авиации (авиакомпаний, аэродромов и аэропортов, а также подготовки пилотов) от финансовой помощи из бюджета.

"Причины этого - избыточные и заведомо неисполнимые сертификационные требования воздушного законодательства к субъектам и объектам малой авиации, участвующим в выполнении коммерческих воздушных перевозок, - отметил Детенышев. - Проведенные нами расчеты показали, что в случае устранения избыточных требований и введения саморегулирования воздушных коммерческих перевозок на легких воздушных судах себестоимость авиатранспортных услуг малой авиации снизится в пять-шесть раз относительно существующего уровня".