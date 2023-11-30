ГУП предложили исключить из-под действия закона о налоге на сверхприбыль

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что снижение части прибыли таких организаций будет сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов подготовил законопроект, которым предлагается исключить из-под действия закона "О налоге на сверхприбыль" государственные унитарные предприятия (ГУП), осуществляющие регулируемые виды деятельности. Об этом говорится в отчете сенатора, подготовленном для Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"По обращению вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Алексеевича Корабельникова проводится работа по внесению изменений в федеральный закон "О налоге на сверхприбыль" в части исключения из числа плательщиков налога на сверхприбыль организаций с государственным участием, осуществляющих регулируемые виды деятельности", - отмечается в отчете главы комитета, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Кутепов сообщил ТАСС, что подготовленный законопроект находится на согласовании, в случае положительного заключения правительства РФ документ внесут Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС) указывается, что под действие закона о налоге на сверхприбыль для крупных компаний подпадают государственные унитарные предприятия, цены и тарифы на продукцию (работы, услуги) которых регулируются органами государственной власти в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании цен.

"Снижение части прибыли таких организаций при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, может привести к необходимости пересмотра тарифов на услуги населению", - указал Кутепов.

Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, к примеру, налог на сверхприбыль ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составит 200 млн рублей. "Учитывая сферу деятельности таких организаций, а также принимая во внимание особую бюджетную значимость данного вопроса в субъектах РФ законопроектом предлагается исключить из числа плательщиков налога на сверхприбыль организации с государственным участием, осуществляющие регулируемые виды деятельности", - говорится в материалах.

О налоге

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон, устанавливающий налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Согласно документу, для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится налог на сверхприбыль. Выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019 годов. Если организация оплатит налог до 30 ноября, его ставка снизится до 5%. Налог на сверхприбыль подлежит уплате не позднее 28 января 2024 года и зачисляется в федеральный бюджет.

Закон предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава плательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года. Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля.