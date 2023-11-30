Почти полмиллиона россиян зарегистрированы в Единой биометрической системе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество россиян, которые зарегистрировались в государственной Единой биометрической системе (ЕБС), составляет почти полмиллиона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является ее оператором.

"На сегодняшний день число граждан, самостоятельно зарегистрировавшихся в государственной Единой биометрической системе, приближается к отметке в полмиллиона. Это свидетельствует о высоком интересе людей к инновационным сервисам и современным технологиям, делающим повседневную жизнь проще", - рассказали в пресс-службе.

В центре отметили, что наибольший приток пользователей фиксируется в последние несколько месяцев. Так, по данным пресс-службы, упрощенную биометрию каждый день регистрируют порядка 1,2 тыс. человек, а подтвержденную - около 2 тысяч. "Высокий спрос на подтвержденную биометрию связан, прежде всего, с тем, что она открывает доступ ко всем биометрическим услугам. Упрощенка, в свою очередь, привлекает людей максимально комфортным процессом регистрации", - пояснили там.

"В целом в 2023 году в ЕБС зарегистрировались больше пользователей, чем за все предыдущие годы с момента создания системы. Убеждены, что интерес граждан к системе продолжит расти благодаря постоянному расширению перечня услуг и совершенствованию способов регистрации. Все эти меры предусмотрены приоритетным проектом, который курирует заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко", - добавили в Центре биометрических технологий.

Создание ГИС ЕБС ведется с 2017 года, в 2023 году в нее включены все имеющиеся персональные данные от операторов, которые ранее собирали биометрию. В системе нет персональных данных пользователей - информации о паспорте, счетах, адресах, имен и фамилий, что лишает злоумышленников возможности определить, кому они принадлежат. ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения, не подключена к уличным камерам. Оператором системы является АО "Центр биометрических технологий".