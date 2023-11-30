Конференция по антимонопольной политике открывается в Сколково 30 ноября

Мероприятие продлится до 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Антимонопольная политика: наука, практика, образование" открывается в Инновационном центре "Сколково" 30 ноября. Об этом сообщил Международный центр конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики.

"С 30 ноября по 1 декабря в инновационном центре "Сколково" состоится Восьмая международная научно-практическая конференция "Антимонопольная политика: наука, практика, образование". Организаторами выступили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, Фонд "Сколково" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", - говорится в сообщении.

Конференция является флагманским антимонопольным форумом России. Она посвящена актуальным проблемам развития конкурентной политики и совершенствования антимонопольного регулирования как внутри страны, так и на глобальных рынках, поясняется в сообщении. В частности, участники мероприятия обсудят развитие контроля за сделками экономической концентрации и наилучшие практики выявления и противодействия картелям.

Здесь добавили, что в рамках конференции пройдет пленарное заседание, посвященное конституционным основам развития конкуренции в России и за рубежом, а также заседание рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках, где будут обсуждаться практики принудительного лицензирования и соотношение конкуренции и патентной защиты.

"Конференция ежегодно собирает руководителей и сотрудников антимонопольных ведомств стран БРИКС и партнеров, ведущих юристов-практиков, исследователей со всего мира и представителей социально значимых отраслей бизнеса", - отметили в сообщении.

Так, в текущем году в мероприятии примут участие представители ФАС России, правления Фонда "Сколково" и Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, российские и зарубежные ученые, юристы и инновационные предприниматели. Кроме того, среди участников конференции будут представители конкурентных ведомств стран, входящих в объединение БРИКС, а также Египта, Саудовской Аравии, Танзании, Замбии, Гамбии и Республики Армения, пояснили в сообщении.