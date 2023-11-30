"Роснефть" за девять месяцев нарастила добычу жидких углеводородов на 3,9%, до 4 млн б/с

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" за девять месяцев 2023 года увеличила добычу жидких углеводородов на 3,9% в годовом сравнении, до 4 млн баррелей в сутки, преимущественно за счет возобновления производства на проекте "Сахалин-1", сообщила компания. В целом добыча углеводородов выросла за девять месяцев на 10,7%, до 5,5 млн б/с н. э., а в третьем квартале добыча углеводородов составила 5,4 млн б/с н. э.

Добыча жидких углеводородов в третьем квартале составила 3,9 млн б/с на фоне ограничения добычи нефти в РФ с марта 2023 года, незначительно изменившись квартал к кварталу.

Добыча газа компанией за девять месяцев увеличилась на 33% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, достигнув 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Рост показателя связан с наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также с запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году. В третьем квартале добыча газа составила 1,5 млн баррелей н. э. в сутки.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что рост добычи углеводородов за девять месяцев связан с развитием действующих проектов и запуском новых.

"Роснефть" также увеличила объем переработки нефти за отчетный период на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 65,8 млн тонн. В третьем квартале компания нарастила переработку на 0,9% квартал к кварталу, до 21,7 млн тонн. Выпуск светлых нефтепродуктов увеличился до 58,2%, а глубина переработки сохранилась на уровне 76,3%.

Объем реализации нефтепродуктов "Роснефтью" на внутреннем рынке за девять месяцев составил 31,2 млн тонн, из которых в третьем квартале - 11,4 млн тонн, что на 12,9% выше квартал к кварталу. "В третьем квартале 2023 г. компания реализовала на бирже 2,25 млн т моторного топлива, что более чем в два раза выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила около 40%", - добавили в "Роснефти".