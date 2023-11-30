В румынских магазинах будут продаваться продукты с насекомыми в составе

Товары с соответствующей маркировкой будут размещать на отдельных полках, сообщило Радио Румынии

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Парламент Румынии одобрил законопроект, разрешающий продавать в продовольственных магазинах страны продукты с ингредиентами, в состав которых входят насекомые. Об этом сообщило Радио Румынии.

Законопроект одобрила Палата депутатов (нижняя палата парламента), ранее он был одобрен Сенатом. Теперь нормативный акт отправится на утверждение к президенту Клаусу Йоханнису и вступит в силу через 30 дней после публикации в журнале "Официальный монитор" (Monitorul Oficial).

В составе новых продуктов питания могут быть сухие, замороженные или порошкообразные желтые мучные черви, замороженные или пастообразные личинки мучнистого червеца. Они могут также содержать частично обезжиренный порошок домашнего сверчка, а также замороженную, сушеную, порошкообразную или целиковую перелетную саранчу.

Все продукты, содержащие разрешенные виды насекомых, должны размещаться на отдельных полках и иметь соответствующую маркировку, указывается в нормативном акте. Этикетки или упаковка должны содержать информацию о риске возникновения аллергических реакций, а текст должен быть заметным и разборчивым.

Нарушение этих правил будет наказываться штрафом в размере от €2 тыс. до €20 тыс., а за их соблюдением будет следить Национальная администрация по защите прав потребителей.