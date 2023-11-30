Отрасль попросила Минпромторг упростить для SSD-дисков получение статуса российских

Консорциум "Вычислительная техника" считает, что нужно скорректировать повышение проходных баллов для включения в реестр

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Консорциум "Вычислительная техника" предложил Минпромторгу рассмотреть для SSD-накопителей снижение проходного балла для отнесения их к отечественной продукции. Авторы инициативы считают, что сейчас применение российских дисков позволяет набирать определенное количество баллов, но недостаточное, и многие продукты могут быть исключены из реестра вычислительной техники из-за резкого повышения проходных баллов с 2024 года.

Письмо консорциума, имеющеюся в распоряжении ТАСС, направлено на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака. Участники объединения считают правильным внести некоторые изменения в постановление правительства номер 719, которое регулирует отнесение продуктов к российским. Так, предлагается скорректировать повышение проходных баллов для включения в реестр - с 2024 года повысить порог до 40, с 2025 года до 55 и еще через год - до 70. Сейчас уже с 2024 года SSD-дискам требуется набрать 55 баллов для подтверждения отечественного статуса - при том, что в этом году порог составляет 25.

SSD-накопители (твердотельные диски) - это носители данных. Считается, что они более долговечны, чем HDD (жесткие диски). SSD часто используют для записи больших массивов данных, что, к примеру, нужно для сбора и обработки информации. Также их преимуществом является поддержка высоких скоростей.

В отрасли отмечают, что большинство производителей SSD почти одинаково локализует продукцию, в реестр радиоэлектроники входят продукты со схожим количеством баллов. Но для их набора есть сложности, и производители российской вычислительной техники могут набирать по меньше мере 25, необходимые в этом году.

Производители, обращаясь к консорциуму, предложили сделать повышение порога вхождения в реестр более плавным, так как при резком увеличении требований с 25 баллов до 55 баллов за год многие SSD-диски, присутствующие сейчас в едином реестре российской радиоэлектронной промышленности, могут быть исключены из него. "Вычислительная техника" поддержала эту инициативу.

Балльную систему оценки уровня локализации вычислительной техники правительство РФ ввело в сентябре 2022 года. Для подтверждения производства вычислительной техники на территории России необходимо набрать установленное количество баллов, которые, в свою очередь, складываются из выполнения определенных технологических операций.