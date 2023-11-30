В Приамурье резидент ТОР создал транспортную компанию и почти 500 рабочих мест

На закупку более 320 единиц автотранспорта и сопутствующего оборудования направили свыше 750 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" создал в Приамурье транспортную компанию по аренде техники на ТОР, перевозке пассажиров и грузов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Компания "Сервис-интегратор управление транспортом" ввела в работу предприятие, оказывающее комплекс услуг по перевозке пассажиров и грузов, аренде техники на ТОР "Амурская" в Амурской области", - говорится в сообщении.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на закупку более 320 единиц автотранспорта и сопутствующего оборудования направлено свыше 750 млн рублей, создано 474 рабочих места. Основными клиентами являются другие резиденты ТОР "Амурская", в их числе предприятия создающегося в регионе газохимического кластера. В год предприятие планирует отрабатывать почти 1 тыс. машино-часов.

"Помимо автотранспорта для перевозки пассажиров мы приобрели грузовики и спецтехнику, которые предоставляем в аренду вместе с экипажами. В рамках проекта также оборудовали автостоянку, возвели вспомогательные сооружения и сформировали ремонтную базу. Большое внимание уделяется безопасности и качеству оказываемых услуг, для этого проводим медосмотры сотрудников и техосмотры транспорта, соблюдаем все необходимые правила. Кроме того, часть техники у нас работает на газовом топливе, что дает дополнительную экономию и снижает нагрузку на экологию", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Дениса Гулина.

По данным КРДВ, на ТОР "Амурская" проекты реализуют 49 резидентов. 15 предприятий, созданных при господдержке, уже работают. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,5 трлн рублей и создал более 8 тыс. рабочих мест.