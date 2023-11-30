Японские аналитики зафиксировали рекордный рост цен на продукты в стране

По данным статистического центра Teikoku Databank, масштабы подорожания продовольствия в 2023 году превысили прошлогодние показатели

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Масштабы роста цен на продукты питания в Японии в 2023 году превысили показатели 2022 года и стали рекордно высокими. Об этом говорится в опубликованном докладе ведущего в стране статистического центра Teikoku Databank.

В общей сложности в 2023 году подорожали 32 395 наименований продовольственных товаров. При этом средние темпы роста цен составили 15%. В 2022 году в Японии выросли цены на 25 768 позиций в среднем на 14%.

Аналитики Teikoku Databank отмечают, что в середине года тенденция к росту цен замедлилась в том числе на фоне усталости потребителей. "После лета темпы роста замедлились, и количество подорожавших в этом году товаров не достигло первоначально запланированных 35 000 единиц", - отмечают специалисты центра.

Что касается прогнозов на 2024 год, в Teikoku Databank считают, что стремительный рост цен должен в целом прекратиться. Компании намерены в 2024 году повысить цены примерно на 1,5 тыс. продовольственных товаров, что на 80% меньше, чем в ноябре 2022 года, когда составлялись прогнозы на 2023 год.