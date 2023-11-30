Россия и Куба планируют в декабре запустить авиарейсы из Петербурга на остров Кайо-Коко

Кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья отметил, что несмотря на все логистические трудности, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов в республику

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия и Куба планируют к концу декабря запустить раз в 10 дней авиарейс из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко. Об этом сообщил газете "Известия" кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

"К концу декабря планируется возобновить прямые рейсы "Аэрофлота", выполняемые авиакомпанией "Россия", между нашими столицами, а также рейс раз в 10 дней из Санкт-Петербурга на Кайо-Коко. Несмотря на все существующие сегодня логистические трудности, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, где россиян всегда будут встречать с распростертыми объятиями", - приводит слова дипломата газета.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует до конца года увеличить число рейсов на Кубу до 10 в неделю. Также генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский ранее анонсировал возобновление в декабре прямых авиарейсов из Москвы в Гавану с частотой полетов два раза в неделю, их будет осуществлять авиакомпания "Россия". Позже перевозчик сообщил о начале полетов 24 декабря. "Россия" уже выполняет регулярные прямые рейсы на кубинский курорт Варадеро с 1 июля.