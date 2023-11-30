В Саратове общий объем вложений в индустриальный парк оценили в 8 млрд рублей

Активное строительство объекта планируется начать в 2024 году, отметил губернатор области Роман Бусаргин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объем вложений в Столыпинский индустриальный парк, создаваемый на территории Саратова, предполагается в размере 8 млрд рублей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"Этот индустриальный парк, я думаю, мы начнем активно строить уже в 2024 году. Следует сказать, что там будут расположены только экологически чистые производства - это сборка, это швейное производство, производство оборудования для пищевой промышленности, мебельной фурнитуры. Планируется вложение порядка 3 млрд рублей бюджетных средств и более 5 млрд рублей частных инвестиций, создание порядка 2 тыс. рабочих мест", - сказал губернатор.

По его словам, на данном этапе промышленная площадка заинтересовала 22 потенциальных резидентов. В рамках казначейского кредита региону выделили около 835 млн рублей на подведение коммуникаций в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к территории индустриального парка.

Глава региона сообщил, что в ближайшие годы в Саратовской области планируется создать пять индустриальных парков: в Балашове, Балакове, Энгельсе и два в Саратове. В областном центре второй индустриальный парк будет рассчитан на предприятия тяжелой промышленности. "Это большое развитие для Саратовской области с точки зрения инвестиций. Для наших резидентов создаются территории с подведенными коммуникациями, с площадями, с льготным налогообложением", - сказал Бусаргин, отметив, что создание индустриальных парков станет точкой роста для региона.

На днях Столыпинский индустриальный парк получил аккредитацию Министерства промышленности и торговли РФ. Документ подтверждает соответствие парка требованиям к современной промышленной инфраструктуре. Он станет первым государственным индустриальным парком в регионе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.