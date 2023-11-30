Астраханские власти прогнозируют рост ВРП на 2,5% в 2023 году

В натуральном выражении показатель составит 714,5 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области прогнозируют к концу года увеличение валового регионального продукта (ВРП) на 2,5% к уровню 2022 года до 714,5 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

"Основные тенденции социально-экономического развития Астраханской области в 2022 году характеризуются сильнейшим внешним воздействием стран Запада, в связи с чем значительно ограничивают экономическую деятельность. Высокий уровень инфляции, санкционное воздействие, уход с рынка крупных предприятий привели к снижению индекса физического объема ВРП. В 2023 году наблюдается улучшение ситуации, рост ВРП составит по оценке 2,5% к уровню 2022 года в постоянных ценах, в натуральном выражении - 714,5 млрд рублей", - сказала Шафикова.

Она уточнила, что основной вклад в прирост добавленной стоимости внесут предприятия добывающего сектора экономики, доля которого в структуре ВРП региона традиционно остается значительной. Так, продолжится реализация проектов освоения нефтегазовых месторождений в российском секторе Каспийского моря.

"Положительное влияние на результативность отрасли добычи полезных ископаемых окажет добыча соли, гипса, прочих полезных ископаемых. Модернизация производства позволяет увеличивать объемы добычи полезных ископаемых, что обеспечит дополнительный прирост добавленной стоимости данной отрасли. Существенный вклад в формирование добавленной стоимости обеспечит реализация ряда проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Лотос", а также развитие портовой особой экономической зоны", - пояснила Шафикова.

По словам замминистра, принимаемые властями меры по поддержке местных производителей позволяют прогнозировать сохранение положительных тенденций развития региона в среднесрочном периоде.