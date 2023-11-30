На площадке Южного ПЛП под Новосибирском планируют создать три новых производства

Ожидается, что проекты резидентов получат одобрение до конца года, сообщили в Агентстве инвестиционного развития региона

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют создание еще трех производств на площадке Южного промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском. Ожидается, что инвестпроекты новых резидентов получат одобрение правительства региона до конца года, сообщил ТАСС глава Агентства инвестиционного развития (АИР) области Александр Зырянов.

"У нас есть несколько компаний, которые хотят туда выйти, потому что даже до Нового года они должны получить одобрение правительства. Планируем еще трех [резидентов]", - сказал он.

Зырянов добавил, что новые резиденты планируют промышленное производство, однако не уточнил отрасли специализации. В дальнейшем власти региона намерены расширить территории ПЛП. "Будем смотреть соседние земельные участки - либо прикупать, либо брать в аренду. Сейчас там площадь около 140 га, в идеале хотелось бы 1-1,5 тыс. га, чтобы понимать, что есть перспектива 15-20 лет", - пояснил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АИР, регион выделил более 860 млн рублей на создание базовой инфраструктуры на площадке Южного ПЛП, ведется проектирование и строительство основных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

В конце сентября на территории промпарка началось строительство одного из крупнейших в стране производственных комплексов по переработке масличных культур - рапса и льна - стоимостью 3,7 млрд рублей. Запуск первой очереди планируется в 2024 году. Создание производства началось взамен ушедшей из региона компании Nestle, планировавшей строительство фабрики кормов на ПЛП.