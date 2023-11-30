В Саратовской области рассчитывают на рост товарооборота с Китаем в несколько раз

По словам губернатора Романа Бусаргина, в 2023 году этот показатель вырос на 34%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Саратовской области с Китаем в 2023 году вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. В будущем он будет расти в разы, такое мнение выразил губернатор региона Роман Бусаргин в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"Товарооборот с Китаем у нас увеличился на 34% по 2023 году относительно такого же периода 2022 года. Действуют два совместных предприятия на территории Саратовской области. И мы считаем, я уверен в этом, у нас огромное будущее с точки зрения взаимодействия. <…> Поэтому товарооборот, я уверен, будет расти и расти в разы", - сказал Бусаргин.

Он пояснил, что Китай заинтересован в товарах Саратовской области, в особенности в растительном масле и минеральных удобрениях. В свою очередь, Саратовская область приобретает у КНР радиоэлектронную продукцию.

Бусаргин рассказал также о поездке в Китай в составе российской делегации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась на прошлой неделе. "Основная задача данного визита заключалась в том, чтобы наладить контакты по созданию совместных предприятий, увеличить товарооборот", - уточнил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.