В Минприроды заявили, что Россия и КНДР работают над увеличением двустороннего турпотока

Глава ведомства Александр Козлов отметил, что стороны заинтересованы в скорейшем запуске авиасообщения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия и КНДР заинтересованы в скорейшем запуске авиасообщения и активно работают над увеличением двустороннего туристического потока. Об этом сообщил "Российской газете" глава Минприроды РФ Александр Козлов, который ранее посетил Пхеньян с рабочим визитом.

"Сейчас мы активно работаем с корейской стороной над увеличением турпотока как россиян, так и корейских граждан. Обсуждение вопроса продолжим на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в марте 2024 года в Москве, где коллеги планируют организовать выставку и презентацию корейского туристического направления", - сказал Козлов.

По его словам, обе стороны очень заинтересованы в скорейшем запуске авиасообщения как для делового общения, так и для туристических поездок. Однако, отметил он, поскольку КНДР пока еще не в полной мере сняла ковидные ограничения, точная дата возобновления поездок будет известна, когда Северная Корея откроет границы.

Глава Минприроды РФ также сообщил, что в 2024 году планируется провести еще одну межправительственную встречу. "Мы договорились с министром внешнеэкономических дел КНДР, сопредседателем комиссии товарищем Юн Чжон Хо провести следующее полномасштабное заседание в 2024 году. Оно пройдет в России в соответствии с правилами очередности, а точная дата определится ближе к встрече. Но сверять часы по всем вопросам, по которым мы договорились с корейской стороной, будем регулярно", - уточнил Козлов.

15 ноября в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил глава Минприроды Александр Козлов.

На заседании были предметно обсуждены и определены пути для активизации и расширения многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на историческом саммите РФ и КНДР в сентябре 2023 года.