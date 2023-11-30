Бюджет Алтайского края приняли с дефицитом в более чем 10%

Законопроект о краевом бюджете поддержали 47 депутатов, воздержались от голосования 15

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания приняли большинством голосов во втором и окончательном чтении закон о бюджете на 2024 год с дефицитом более 10% от общих доходов.

"Общий объем доходов в 2024 году планируется в сумме 149 млрд 82 млн рублей. <…> Общий объем расходов краевого бюджета составит в общем 164 млрд 108 млн рублей" - сказал министр финансов региона Данил Ситников, представляя законопроект о краевом бюджете на заседании регионального парламента.

Таким образом, дефицит краевого бюджета на 2024 год составит 15 млрд рублей, или 10,06% от общих доходов. Поддержали такой бюджет 47 депутатов, воздержались от голосования 15.

Также Ситников сообщил, что сумма безвозмездных поступлений составит 60,8 млрд рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы - 89 млрд рублей. Темп роста к 2023 году - 114%.