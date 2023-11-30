В Омской области оценили объем инвестиций в строительство нового аэропорта

На возведение объекта потребуется около 43 млрд рублей, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство аэропорта Омск-Федоровка, проект которого поддержал президент России Владимир Путин, оценивается примерно в 43 млрд рублей.

Об этом заявил в своем бюджетном послании к Законодательному собранию Омской области губернатор региона Виталий Хоценко.

"По результатам встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным в августе получена поддержка проекта по строительству аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас работаем с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект составит около 43 млрд рублей, при этом частные инвестиции - 19,7 млрд рублей. У нас хорошая резолюция президента, будем все вместе работать, чтобы проект состоялся, и нацеливаться на 2028 год", - сказал Хоценко.

Основной причиной строительства нового аэропорта в Омске является безопасность жителей города: действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Также действующий авиаузел накладывает ограничение на строительство в городских зонах.