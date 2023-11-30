На Камчатке собрали почти 6,5 тыс. тонн овощей открытого грунта

Урожайность соответствует прошлогодним показателям, отметил зампредседателя правительства края Роман Василевский

ТАСС, 30 ноября. Аграрии на Камчатке собрали в ходе уборочной кампании около 6,5 тыс. тонн овощей открытого грунта, сообщили на сайте правительства края.

"Урожайность соответствует прошлогодним показателям", - привели в сообщении слова заместителя председателя правительства края Романа Василевского.

Он уточнил, что объем заготовленного картофеля в 2023 году равен прошлогоднему. "Хорошо уродилась морковь. Со свеклой ситуация складывалась немного хуже. Это связано с дождливым летом, из-за этого у корнеплода был замедленный рост. Капусты заготовили примерно столько же, сколько и в 2022 году. Рассчитываем, что урожая на территории Камчатского края до следующего сезона будет достаточно", - добавил Василевский.

Урожай картофеля составил 15,1 тыс. тонн, моркови - 1,77 тыс. тонн, свеклы - 983,9 тонны, капусты - 3,62 тыс. тонн. Ячмень убран на площади 523,3 га, валовой сбор составил 992,6 тонны.

Василевский также рассказал о заготовке кормовых культур для скота. В 2022 году в регионе была проблема с сеном, однако сейчас есть задел на следующий сезон, если будет неурожай. Заготовлено, в частности, 192,3 тыс. ц грубых и сочных кормов.