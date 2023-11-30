Гидроузел под Омском планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году

Объект строят у села Красная Горка

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. В Омской области планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2028 году Красногорский гидроузел, который необходим для решения проблемы водоснабжения в Омске из-за падения уровня воды в Иртыше. Об этом заявил в своем бюджетном послании к Законодательному собранию Омской области губернатор региона Виталий Хоценко.

"Для гарантированного водоснабжения Омской области продолжаем строительство долгостроя - гидроузла на реке Иртыш. Первый этап планируем ввести в 2025 году. Завершение второго этапа с вводом в эксплуатацию гидроузла планируем на 2028 год", - сказал Хоценко.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводят у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние 10-летия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая.

Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" проект был заморожен. В августе 2022 года стартовал первый этап реализации проекта гидроузла. Он предусматривает строительство сооружений левого берега и судоходного шлюза, а также необходимого для их функционирования комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем без создания водохранилища. Подрядная организация также должна будет восстановить систему водопонижения и запустить ее, укрепить основания строительных котлованов.