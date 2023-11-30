В Туве открыли первый завод по производству взрывчатки для горных работ

Объем инвестиций превысил 400 млн рублей

ТАСС, 30 ноября. Первый завод по производству компонентов для промышленной взрывчатки открылся в Кызылском районе Тувы. Продукцией завода заинтересованы горнодобывающие предприятия Монголии, сообщили ТАСС в правительстве республики.

"Сегодня открылся первый в Туве завод невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ для обеспечения нужд горнодобывающих предприятий. Новый производственный комплекс будет выпускать невзрывчатые компоненты для изготовления эмульсионных взрывчатых веществ, которые используют при буровзрывных работах. Запускает проект госкорпорация "Ростех". Объем инвестиций в производство составил более 400 млн рублей. Планируемый объем производства предприятия - до 5 тыс. тонн в год эмульсионных взрывчатых веществ", - сообщили в правительстве.

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, работа нового завода поможет реализовать в Туве крупные горнодобывающие проекты, которые включены в стратегию развития Сибири до 2035 года. "Сегодня в республике уже действуют два угледобывающих предприятия, объем добычи угля перешагнул миллионный рубеж, мы вышли на значения доковидного периода. Работает ГОК на Кызыл-Таштыгском месторождении китайской корпорации Цзыцзинь - один из крупнейших объектов стратегического сотрудничества России и Китая. Готовится инфраструктура для освоения крупнейшего Ак-Сугского месторождения. Предстоит и освоение крупнейшего в России Тастыгского месторождения лития", - цитирует правительство слова Ховалыга.

По данным республиканского правительства, годовая потребность крупных горнодобывающих компаний Тувы во взрывчатых веществах составляет 4,819 тонн. "Предварительно подтверждена высокая заинтересованность монгольских горнодобывающих предприятий в поставках продукции планируемого завода невзрывчатых компонентов и эмульсионных взрывчатых веществ", - отметили в правительстве.

В октябре 2023 года правительство России утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, включающий реконструкцию дорог и научной базы региона, а также развитие производств, туризма.