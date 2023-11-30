"Инарктика" привлекла 3 млрд рублей по итогам SPO

Согласно заявлению компании, цена продажи установлена на уровне 900 рублей за акцию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Инарктика" привлекла 3 млрд рублей по итогам вторичного публичного предложения акций (SPO) , сообщила копания.

"Цена продажи установлена на уровне 900 рублей за акцию. Размер предложения составил 3 млрд рублей Привлеченные в компанию в рамках SPO денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и общекорпоративные цели", - говорится в сообщении.

Как сообщает компания, на закрытии биржевой книги суммарный спрос в рамках SPO превысил 3 млрд рублей, что по цене сделки в размере 900 рублей за одну обыкновенную акцию компании превысило индикативный размер предложения, объявленный ранее. Объем поданных заявок на покупку акций в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций. Проданные в рамках предложения акции включали в себя 1 млн акций, проданных "Инарктика Северо-Запад" - дочерним обществом эмитента, и 2,3 млн акций, проданных "ИГС инвест".

Прирост доли акций в свободном обращении составил до 3,8%, сообщает компания. Таким образом, в совокупности с уже имеющимся в свободном обращении акциями показатель free-float вырос до 17,8%.

Ранее компания объявила о начале SPO на Мосбирже. Акционеры - "Инарктика Северо-Запад" и "ИГС инвест" - предложили пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн шт. (около 4% от общего количества акций).

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в РФ. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.