Кабмин направил 300 млн рублей на поддержку промышленности в регионах

Средства получат Смоленская и Еврейская автономная области

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российское правительство выделило 300 млн рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, средства получат Смоленская и Еврейская автономная области. Благодаря докапитализации будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов. Как ожидается, это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионах.

Обеспечить дополнительную докапитализацию фонда развития промышленности Смоленской области кабинету министров поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития этого региона, состоявшегося 9 сентября 2023 года. Аналогичное указание было дано и в отношении Еврейской автономной области.