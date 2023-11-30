Возобновление работы финской АЭС "Олкилуото-3" отложили

По словам оператора электростанции Teollisuuden Voima, причина в проблемах с автоматикой турбины

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Возобновление работы третьего энергоблока финской АЭС "Олкилуото" (OL3) отложено на несколько часов из-за проблем с турбиной. Об этом сообщил оператор электростанции Teollisuuden Voima (TVO, "Теоллисууден войма").

"Продолжение производства электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было отложено из-за проблем с автоматикой турбины, обнаруженных во время запуска. По текущим оценкам, производство электроэнергии планируется возобновить в первой половине дня.", - говорится в сообщении.

29 ноября оператор станции сообщил, что производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано "из-за аварийного испытания", третий энергоблок приостановил работу из-за сбоя. Вечером того же дня Teollisuuden Voima заявил о восстановлении работы. 19 ноября уже сообщалось о приостановке работы третьего энергоблока "Олкилуото-3" в связи с неисправностью. Впоследствии пресс-служба Teollisuuden Voima заявляла, что его работа возобновится 21 ноября.