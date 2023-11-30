Новые правила доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре заработают с сентября 2024 года

Необходимость изменений связана с новой экономической ситуацией и перераспределением грузопотоков, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Обновленные правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Необходимость изменений связана с новой экономической ситуацией и перераспределением грузопотоков. Представленная на обсуждение редакция правил недискриминационного доступа взята за основу. Все предложения, озвученные на заседании, будут проработаны. Планируется, что итоговый документ начнет действовать с 1 сентября 2024 года", - процитировали Белоусова в секретариате по итогам заседания президиума правительственной комиссии по транспорту, где рассматривались изменения, которые необходимо внести в ПНД, в целях обеспечения равного доступа грузоотправителей к услуге по перевозке.