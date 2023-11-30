Мишустин поручил подготовить постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

Согласно материалам правительства, проверки продолжат проводить в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки бизнеса, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Поручение дано по итогам доклада вице-премьера - руководителя Аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Как следует из материалов правительства, проверки продолжат проводить в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Кроме того, исключение будет сделано и для проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные и промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Формат индикаторов риска предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.