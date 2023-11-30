Российский рынок акций перешел к разнонаправленной динамике ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,09%, РТС - на 0,18%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,09%, до 3 176,5 пункта, индекс РТС - на 0,18%, до 1 130,08 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,2%, до 3 167,23 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 128,5 пункта (+0,04%).

По данным биржи на 10:15 мск, курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 88,42 рубля (-0,15%). В то же время курс евро снижался до 97,07 рубля (-0,27%), юань - до 12,385 рублей.