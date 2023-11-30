Акции СПб-биржи на Санкт-Петербургской бирже росли более чем на 10%

По данным торгов на 10:00 мск, они торговались по $1,09 за бумагу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Акции СПб-биржи в начале торгов на Санкт-Петербургской бирже росли более чем на 10%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на заявлении генерального директора биржи Евгений Сердюкова, что ликвидация или банкротство не входят в планы торговой площадки.

По данным торгов на 10:00 мск, акции СПб-биржи торговались по $1,09 за бумагу (+10,34%). К 10:25 мск акции замедлили рост до 4,83% и находились на уровне $1,03 за бумагу.

В начале торгов на Московской бирже акции торговой площадки также показывали рост. По данным торгов на 10:02 мск, акции СПб-биржи росли на 4,5%, до 90,5 рублей за акцию. К 10:25 мск бумаги замедлили рост и находились на отметке в 88,4 рублей (+2,08%).

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло СПб-биржу в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. Также OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг СПб-биржи в срок до 31 января 2024 года.