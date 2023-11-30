Федеральный налоговый совет Пакистана заморозил активы авиаперевозчика PIA

По информации Dawn, это связано с долгом $2,4 млн за поставку авиатоплива Пакистанской нефтяной госкомпании

ИСЛАМАБАД, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральный налоговый совет Пакистана заморозил финансовые активы национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines (PIA) в связи с долгом 650 млн рупий ($2,4 млн) за поставку авиатоплива Пакистанской нефтяной госкомпании (PSO). Об этом сообщает газета Dawn.

"Заблокированы 28 банковских счетов PIA. Мы надеемся, что они будут разморожены в ближайшее время", - заявил журналистам представитель руководства авиакомпании.

PSO пригрозила прекратить поставки авиатоплива для самолетов авиаперевозчика, если PIA не выплатит долг в течение четверга, добавил он.

Как пишет Dawn, блокировка счетов нанесла репутационный ущерб авиакомпании, когда в Исламабаде находится делегация Европейского агентства по безопасности полетов для проверки работы пакистанского авиаперевозчика и процедуры предоставления лицензий пилотам PIA. Агентство запретило полеты в Европу ее самолетам после крушения лайнера PIA в Карачи в мае 2020 года и заявления бывшего министра гражданской авиации Пакистана Гулама Сарвара Хана о том, что 40% пилотов в стране имеют сомнительную профессиональную квалификацию.

Ранее власти Пакистана объявили о приватизации PIA, убытки которой с 2012 года достигли $7,1 млрд. . В настоящее время в авиапарк компании входят 34 самолета. Полеты выполняют 19 авиалайнеров, 15 из них компания взяла в аренду, ежемесячная стоимость которой составляет $2 млн.