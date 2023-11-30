ВВП Грузии за 10 месяцев вырос на 6,9%

Рост экономики республики в октябре составил 6,2%

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Рост реального ВВП Грузии в период с января по октябрь 2023 года составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Рост экономики в октябре составил 6,2%. Как отмечается, в прошлом месяце рост наблюдался в финансовой и страховой деятельности, оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов, в области транспорта. При этом спад зафиксирован в сфере обрабатывающей промышленности и недвижимости.

Внешнеторговый оборот Грузии за 10 месяцев года превысил $17.7 млрд, что выше аналогичного показателя 2022 года на 16,2%. Экспорт составил более $5 млрд (рост на 12,5%), а импорт - более $12,6 млрд (рост на 17,8%).