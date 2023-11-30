КРЭТ представил аппараты ИВЛ для новорожденных на конгрессе неонатологов в Москве

Устройства "Авента-У" и "Поток" выпускает Уральский приборостроительный завод

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. Концерт "КРЭТ" (входит в Ростех) представил Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-У" и "Поток" на XVI Всероссийском образовательном конгрессе "Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии", говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-У" и "Поток", выпускаемые Уральским приборостроительным заводом "Концерна Радиоэлектронные технологии", представлены на XVI Всероссийском образовательном конгрессе "Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии", - рассказали в Ростехе.

Конгресс проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ с 29 ноября по 1 декабря в Москве.

"Авента-У" - универсальный аппарат искусственной вентиляции легких с пневмоприводом для детей и взрослых, подходит для новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела от 0,3 кг. Разработка оснащена сенсорным управлением, тайм-циклическими режимами ИВЛ с контролируемым давлением, а также режимами с поддержкой гарантированного дыхательного объема.

Другой аппарат "Поток" также предназначен для искусственной вентиляции легких новорожденных и реализует технику выполнения маневра "продленного раздувания легких", пояснили в Ростехе. Он имеет встроенный микрокомпрессор воздуха, позволяющий использовать аппарат без применения общебольничных линий подачи сжатого медицинского воздуха или индивидуальных компрессоров. Аппарат допускает проведение CPAP-терапии с использованием генераторов вариабельного потока и возможность использования для высокопоточной кислородной терапии.