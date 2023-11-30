На ж/д обход для грузовых поездов в Саратове в 2024 году направят 25 млрд рублей

До 2026 года в городе планируют также реконструировать здание вокзала

САРАТОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Около 25 млрд рублей направят в 2024 году на строительство железнодорожного обхода, который позволит вынести движение грузовых поездов за пределы Саратова. Проект планируют завершить в 2025 году, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Надо отдать должное, "Российские железные дороги" решение приняли о выносе всего грузового железнодорожного транспорта и строительстве обхода вокруг Саратова. Останется только пассажирский транспорт. На следующий год предусмотрено финансирование на эти цели 25 млрд [рублей]. В 2025-м году завершат такой масштабный проект", - приводятся слова Володина.

По его словам, также принято решение о реконструкции здания саратовского вокзала. Завершить работы планируется до 2026 года. "Несмотря на дефицит средств, все решения приняты. Разговаривал с министром транспорта России. Руководитель "Российских железных дорог" подтвердил. Этот вопрос у него на контроле", - добавил Володин.