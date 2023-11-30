Власти Ингушетии одобрили четыре новых инвестпроекта почти на 400 рабочих мест

Одобрили реализацию завода по производству комплектующих для светопрозрачных конструкций, придорожного кафе "Легенды гор", завода по производству бытовой химии, организации по выращиванию зерновых и масленичных сельскохозяйственных культур

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство Ингушетии одобрило четыре новых инвестиционных проекта, реализация которых позволит создать почти 400 рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Провели очередное заседание инвестиционного совета. Потенциальными инвесторами было представлено семь проектов. Одобрили реализацию четырех: завод по производству комплектующих для светопрозрачных конструкций, придорожное кафе "Легенды гор", завод по производству бытовой химии, организация по выращиванию зерновых и масленичных сельскохозяйственных культур. В общей сложности эти инвестпроекты создадут почти 400 рабочих мест в республике", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при принятии решения о реализации обратили внимание, в частности, на экологическую составляющую: с промышленностью всегда необходимо быть осторожными, особенно по части отходов, поскольку это наносит колоссальный вред экологии.

"Что касается трех других проектов, которые мы также рассматривали, решение по ним будет принято позже. Инвесторам необходимо доработать свои бизнес-планы. Пообещал, что мы проведем еще одну встречу", - сообщила глава региона.

Руководитель республики отметил, что цель - создать комфортную среду для бизнеса, а не препятствовать ему работать. "Мы должны понимать, что подобные инвестиционные проекты создают, в первую очередь, рабочие места. Помимо этого, они влияют на развитие региона, например, по туристической линии. Привлекаются новые туристические потоки, что безусловно важно для Ингушетии", - написал глава субъекта.

Кроме того, добавил Калиматов, инвестиционные проекты, которые рассматриваются совместно с инвестиционным советом, могут оказывать значительное влияние на экономическое развитие республики. "Не будем забывать, что инвесторы платят налоги, которые поступают в региональную казну. Все это позволит нам увеличить доходы республики, и, как следствие, появится еще больше возможностей для развития Ингушетии", - заключил глава региона.